Путин высоко оценил влияние заложенных Лужковым традиций на развитие Москвы Путин назвал заложенные Лужковым традиции основой для развития Москвы

Москва22 сен Вести.Москва продолжит свое развитие, опираясь на прочный фундамент, заложенный вторым мэром столицы Юрием Лужковым, уверен президент России Владимир Путин.

Соответствующий тезис содержится в размещенной на сайте Кремля поздравительной телеграмме, которую глава государства направил участникам мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения бывшего градоначальника.

Путин подчеркнул, что жизнь и деятельность Лужкова стали важной частью истории России. Президент отметил, что Лужков возглавил Москву в непростой период, однако сумел сформировать эффективную команду, которая работала на достижение масштабных целей.

Главы государства добавил, что бывший мэр хорошо знал Москву, активно участвовал в работе государственных структур и вдохновлял своими идеями, подавая пример служения городу и его жителям.

По своей природе, образованию, интересам, опыту он был и ученым, и инженером, и созидателем. И благодаря способности вникать в суть проблем, четко определять приоритеты добился выдающихся результатов отметил Путин

Среди достижений бывшего мэра он выделил продуманную социальную политику, масштабные инфраструктурные проекты, такие как реконструкция МКАД и строительство Третьего транспортного кольца, а также восстановление исторических памятников, включая храм Христа Спасителя и Казанский собор.

Президент также обратил внимание, что Лужков активно поддерживал традиционные ценности, в том числе, выступал в защиту интересов жителей Крыма и Севастополя.

21 сентября в Большом Сухаревском переулке Москвы был торжественно открыт памятник Лужкову. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, монумент станет назиданием будущим управленцам, которые собираются работать в городском хозяйстве столицы.