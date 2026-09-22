Москва22 сенВести.Москва продолжит свое развитие, опираясь на прочный фундамент, заложенный вторым мэром столицы Юрием Лужковым, уверен президент России Владимир Путин.
Соответствующий тезис содержится в размещенной на сайте Кремля поздравительной телеграмме, которую глава государства направил участникам мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения бывшего градоначальника.
Путин подчеркнул, что жизнь и деятельность Лужкова стали важной частью истории России. Президент отметил, что Лужков возглавил Москву в непростой период, однако сумел сформировать эффективную команду, которая работала на достижение масштабных целей.
Главы государства добавил, что бывший мэр хорошо знал Москву, активно участвовал в работе государственных структур и вдохновлял своими идеями, подавая пример служения городу и его жителям.
По своей природе, образованию, интересам, опыту он был и ученым, и инженером, и созидателем. И благодаря способности вникать в суть проблем, четко определять приоритеты добился выдающихся результатовотметил Путин
Среди достижений бывшего мэра он выделил продуманную социальную политику, масштабные инфраструктурные проекты, такие как реконструкция МКАД и строительство Третьего транспортного кольца, а также восстановление исторических памятников, включая храм Христа Спасителя и Казанский собор.
Президент также обратил внимание, что Лужков активно поддерживал традиционные ценности, в том числе, выступал в защиту интересов жителей Крыма и Севастополя.
21 сентября в Большом Сухаревском переулке Москвы был торжественно открыт памятник Лужкову. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, монумент станет назиданием будущим управленцам, которые собираются работать в городском хозяйстве столицы.