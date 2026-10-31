В Москве рассказали о перспективных возможностях кластера электробатарей В Москве отметили эффективность кластера электробатарей для производства

Москва31 окт Вести.Первый в РФ кластер электробатарей, который был открыт в Москве в начале октября, позволит развивать новейшие технологии в производственных процессах. Об этом ИС "Вести" рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Это создает уникальную возможность развития не только московской промышленности. Хотя это, конечно, будет развивать микроэлектронику, потому что 50% от электробатарей - это микроэлектронные компоненты. Это будет развивать и различные другие производства. Кроме этого будет давать возможность регионам создавать свои производства компонентов, спрос на которые уже есть в рамках нашей гигафабрики заявил он

Первой заработала гигафабрика "Рэнера" по производству тяговых аккумуляторов. В перспективе - запуск второго производства литий-ионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности роботизированных комплексов и систем накопления энергии.

У нас уровень роботизации порядка 90-95%. Это значит больше полутора тысяч точек машинного зрения. Более 15 тысяч в минуту контрольных точек, которые проверяет система. Да, рабочая смена - порядка 230 человек, но базово в основном все роботизированное. Подобной скорости круглосуточной работы гигафабрики невозможно было бы достичь без такого высокого уровня роботизации. И здесь представлена уникальность интеграции информационных технологий отметила гендиректор компании "Рэнера" Анастасия Михайлова

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в 2027 году планируется запустить новый сертификационный центр.