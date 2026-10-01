Губернатор Хабаровского края заявил о сокращении на 15% чиновников правительства

В Хабаровском крае сократят руководящий состав правительства на 15% Губернатор Хабаровского края заявил о сокращении на 15% чиновников правительства

Москва5 окт Вести.В Хабаровском крае планируется сокращение на 15% руководящего состава правительства региона, новое штатное расписание будет представлено до 29 октября, сообщил в своем официальном MAX-канале губернатор Дмитрий Демешин.

Принял решение сократить руководящий состав правительства края на 15%. Уберем дублирующие функции ряда министерств и ведомств. До 29 октября чиновники представят новые структуры и штатное расписание, до конца года их обновят написал чиновник

По его словам, объединение ждет министерства ЖКХ, энергетики, Минлеса и Минприроды. Едиными станут главное управление соцразвития и Минсоцзащиты.