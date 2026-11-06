РБК: в ГД и Совфеде сократят штатную численность сотрудников на 15-20%

В Госдуме и Совфеде намерены сократить штат госслужащих, пишут СМИ РБК: в ГД и Совфеде сократят штатную численность сотрудников на 15-20%

Москва6 ноя Вести.Штаты аппаратов Государственной думы и Совета Федерации намерены сократить в соответствии с указом президента России Владимира Путина об уменьшении числа государственных служащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, штат Госдумы сократят примерно на 15%, другие источники называют диапазон от 15 до 20%. При этом, отмечают журналисты, сокращение будет проводиться в мягкой форме, то есть в первую очередь ликвидируют незанятые вакансии. Кроме того, как допускают собеседники, будут приняты решения по сотрудникам пенсионного возраста.

Такие же меры затронут и штат аппарата Совета Федерации, пишет РБК. В верхней палате парламента, как уточняется, планируют сократить 10-15% сотрудников.

Будут делать это аккуратно - за счет свободных вакансий и тех, кто скоро выйдет на пенсию добавил источник

Кроме того, по информации журналистов, помощников депутатов обязали пройти аттестацию. Как рассказал один из собеседников издания, аттестация представляет собой компьютерный тест, в ходе которого, в частности, проверяют знание Конституции.

В октябре 2024 года Путин подписал указ о сокращении не менее 10% численности государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов власти, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также управлений Судебного департамента Верховного суда.