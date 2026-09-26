Москва26 сен Вести.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях заметно возросло. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

По его словам, террористические действия противника создают существенные проблемы с логистикой, в частности с доставкой товаров и топлива в прифронтовые регионы, что влияет на отпускные цены. Тем не менее даже в таких непростых условиях число предпринимателей в воссоединенных субъектах только растет, подчеркнул сенатор.

К нашей очень большой радости количество субъектов малого и среднего предпринимательства, например, в наших регионах даже выросло… потому что люди продолжают верить в то, что это временная ситуация, и мы ее сможем исправить в ближайшем периоде, и ситуация стабилизируется сказал Ворона

Для помощи малому и среднему бизнесу в новых регионах вводятся различные меры поддержки для предпринимателей.

Мы сейчас решаем вопросы больше тактического уровня, где мы можем бизнесу дать определенные послабления, [например], закупить источники альтернативной энергии… помогаем бизнесу получить доступ к коммунальным услугам… И мы сегодня бизнесу помогаем пройти этот период в более упрощенных условиях. Где-то идем на условия по аренде имущества, где-то даем скидки регионального имущества, сейчас обсуждаем такие скидки на федеральном уровне, где-то даем дополнительные средства на оборудование рассказал сенатор

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании и предприятия работают устойчиво. По его словам, экономическая динамика в России в целом "соответствует нашим ожиданиям".