Москва24 нояВести.Топлива в Пермском крае достаточно для стабильной работы АЗС. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Махонин.
На заседании оперштаба обсудили обеспеченность региона топливом. Вчера повреждения получил один из объектов топливно-энергетического комплекса. В регионе есть достаточные запасы топлива для стабильной работы АЗСзаявил Махонин
Он добавил, что в Прикамье создан запас зимнего дизельного топлива, которым обеспечат экстренные и коммунальные службы и общественный транспорт. Махонин поручил региональным Минтрансу и Минпромторгу следить за ситуацией.