Махонин заявил о достаточных запасах топлива на фоне ударов ВСУ по ТЭК Прикамья

Махонин: топлива в Пермском крае достаточно, несмотря на атаки ВСУ по ТЭК Махонин заявил о достаточных запасах топлива на фоне ударов ВСУ по ТЭК Прикамья

Москва24 ноя Вести.Топлива в Пермском крае достаточно для стабильной работы АЗС. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Дмитрий Махонин.

На заседании оперштаба обсудили обеспеченность региона топливом. Вчера повреждения получил один из объектов топливно-энергетического комплекса. В регионе есть достаточные запасы топлива для стабильной работы АЗС заявил Махонин

Он добавил, что в Прикамье создан запас зимнего дизельного топлива, которым обеспечат экстренные и коммунальные службы и общественный транспорт. Махонин поручил региональным Минтрансу и Минпромторгу следить за ситуацией.