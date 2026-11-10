Северный завоз в отдаленные поселки Камчатки выполнен в полном объеме Правительство Камчатки: поставки морем в отдаленные поселки завершены до весны

Москва10 ноя Вести.Отдаленные населенные пункты Камчатского края получили все запасы на зиму, включая топливо, продовольствие, лекарства и непродовольственные товары первой необходимости, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Северный завоз для всех северных поселков на сегодняшний день выполнен на 100 процентов. Весь объем, который мы планировали завезти - топливо, лекарственные препараты, продовольствие и непродовольственные товары первой необходимости - полностью доставлен. Морская навигация завершена, и поставки морем в эти населенные пункты прекращены до весны следующего года приводит пресс-служба слова председателя правительства Камчатского края Юлии Морозовой

Глава администрации также уточнила, что дизельное топливо продолжают доставлять в Петропавловск-Камчатский для нужд агломерации. При этом рисков необеспечения территорий северного завоза топливом нет. Также нет связанных с поставками топлива рисков срыва отопительного периода.