Москва2 сенВести.Все экстренные службы в регионах России обеспечены автомобильным топливом. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
На данный момент хочу сказать, что экстренные службы в регионах, они все обеспечены топливом, и губернаторы уделяют этому приоритетное вниманиесказал первый замминистра
Ранее сообщалось, что поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) российским сельхозпроизводителям также остается на особом контроле.