Минздрав: все экстренные службы в регионах обеспечены топливом

Минздрав подтвердил, что топливом обеспечены все экстренные службы Минздрав: все экстренные службы в регионах обеспечены топливом

Москва2 сен Вести.Все экстренные службы в регионах России обеспечены автомобильным топливом. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

На данный момент хочу сказать, что экстренные службы в регионах, они все обеспечены топливом, и губернаторы уделяют этому приоритетное внимание сказал первый замминистра

Ранее сообщалось, что поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) российским сельхозпроизводителям также остается на особом контроле.