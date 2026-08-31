Москва31 авг Вести.Поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) сельхозпроизводителям остается на особом контроле. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Уточняется, что необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ предоставляются в полном объеме.

Ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей остается на особом контроле отмечается в сообщении

Подчеркивается, что правительство рассмотрело вопрос поставок топлива в рамках северного завоза. Так, необходимые объемы нефтепродуктов для северных территорий поставляются в установленные сроки, а работа по обеспечению регионов топливом будет продолжена во взаимодействии с субъектами РФ с учетом их потребностей и особенностей логистики.

29 августа правительство России продлило до октября временный запрет на экспорт отдельных видов топлива производителями.