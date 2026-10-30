Москва30 октВести.Все населенные пункты округа обеспечены топливом в полном объеме, сообщает правительство Чукотского АО в MAX.
Там уточнили, что всего на Чукотку было доставлено 183,9 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 147,5 тысячи тонн дизеля, 31,2 тысячи тонн авиатоплива ТС-1 и 5,2 тысячи тонн бензина.
Топливная навигация 2026 года на Чукотке завершена. Все населенные пункты округа обеспечены топливом в полном объемеговорится в публикации
Кроме того, для энергоцентра в Билибино "Чукотснаб" отдельно доставил 18 тысяч тонн дизельного топлива, проинформировало региональное правительство.
Там подчеркнули, что завоз шел по графику.