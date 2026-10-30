Во все населенные пункты Чукотки завершили завоз топлива

Завоз топлива завершен во все населенные пункты Чукотки Во все населенные пункты Чукотки завершили завоз топлива

Москва30 окт Вести.Все населенные пункты округа обеспечены топливом в полном объеме, сообщает правительство Чукотского АО в MAX.

Там уточнили, что всего на Чукотку было доставлено 183,9 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 147,5 тысячи тонн дизеля, 31,2 тысячи тонн авиатоплива ТС-1 и 5,2 тысячи тонн бензина.

Топливная навигация 2026 года на Чукотке завершена. Все населенные пункты округа обеспечены топливом в полном объеме говорится в публикации

Кроме того, для энергоцентра в Билибино "Чукотснаб" отдельно доставил 18 тысяч тонн дизельного топлива, проинформировало региональное правительство.

Там подчеркнули, что завоз шел по графику.