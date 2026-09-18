На Чукотке завершен завоз топлива в населенные пункты, где нет причалов На Чукотку завезено свыше 62 тыс. тонн нефтепродуктов

Москва18 сен Вести.На Чукотку доставили топливо в населенные пункты, где нет оборудованных причалов и полноценной портовой инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

Единый морской оператор северного завоза АО "Росатом Арктика" полностью выполнил доставку топлива в 17 населенных пунктов Чукотки, где нет причалов и выгрузка ведется на необорудованный берег отметили в правительстве региона

Всего с начала навигации 2026 года в округ доставлено свыше 62 тысяч тонн нефтепродуктов, завоз угля продолжается.

На Чукотке отсутствуют железные дороги, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху. В летний период суда доставляют в регион жизненно важные товары. Далее грузы распределяются по отдаленным населенным пунктам с помощью авиации и наземного транспорта по сезонным дорогам. Ежегодно в порты региона заходит более 60 судов.