Первые за лето теплоходы доставили грузы в порты Анадыря и Провидения на Чукотке

Первые за сезон суда прибыли в порты Чукотки Первые за лето теплоходы доставили грузы в порты Анадыря и Провидения на Чукотке

Москва19 июн Вести.Первые в этом судоходном сезоне суда – теплоходы "ФЕСКО Монерон" и "Дима" – доставили грузы и продукты в порты Анадыря и Провидения, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что "ФЕСКО Монерон" перевез в Анадырь 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера с продуктами питания, стройматериалами, бытовой техникой, а также 35 единиц автомобилей и спецтехники. После разгрузки в Анадыре теплоход направится в Эгвекинот.

В Провидения разгружается "Дима". Он привез 86 контейнеров, 33 из которых предназначены для села Нунлигран. Там ждут стройматериалы для спортивного зала и опоры линий электропередач. Для Провидения — продукты, материалы для птицефабрики, плодоовощная продукция и 9 единиц техники написал глава Чукотки

По словам Кузнецова, за период Северного завоза–2026 в Чукотский АО доставят 24 тысячи тонн продовольственных и непродовольственных товаров, что превышает объем прошлогоднего завоза на 18%.