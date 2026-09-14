В Анадырь доставлено около 4 тысяч тонн грузов в рамках северного завоза

Теплоход "Феско Татарстан" доставил партию грузов на Чукотку В Анадырь доставлено около 4 тысяч тонн грузов в рамках северного завоза

Москва14 сен Вести.В Анадырь прибыл теплоход "Феско Татарстан", который доставил около 4 тысяч тонн различных грузов. Об этом сообщили ТАСС в Анадырском морпорту.

Как уточняется, это уже третий рейс компании в рамках навигации 2026 года.

На борту теплохода "Феско Татарстан" для Анадыря около 300 контейнеров - всего порядка четырех тысяч тонн груза. Это продовольствие, генеральный груз, техника отметили в администрации морского порта

На Чукотке отсутствуют железные дороги, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху. В летний период суда доставляют в регион жизненно важные товары. Далее грузы распределяются по отдаленным населенным пунктам с помощью авиации и наземного транспорта по сезонным дорогам. Ежегодно в порты региона заходит более 60 судов.