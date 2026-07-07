Камчатским морпехам в зону СВО доставили более тонны гребешка с родины

Более тонны гребешка доставили морпехам в зону СВО с Камчатки Камчатским морпехам в зону СВО доставили более тонны гребешка с родины

Москва7 июл Вести.Военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты в зону СВО доставили более тонны камчатского гребешка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Камчатского края.

Груз с морепродуктами уже передали личному составу.

Сегодня мы получили наш родной, камчатский гребешок. Для нас это стало приятной неожиданностью. … Бойцы будут очень рады такому подарку с родины! цитирует агентство начальника продовольственной службы 40-й бригады с позывным Щит

Губернатор региона Владимир Солодов выразил уверенность в том, что деликатесы из родного края разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло. Он также сообщил, что договорился с руководством социально ответственного предприятия, чтобы такие поставки стали регулярными.