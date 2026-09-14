Поставки топлива в Удмуртии увеличили до 1 000 тонн в сутки Ежедневные поставки бензина в Удмуртии увеличили до 1 000 тонн

Москва14 сен Вести.В Удмуртии ежедневные поставки бензина увеличили до 1 000 тонн. Об этом врио главы региона Ольга Абрамова написала в MAX.

Она отметила, что прошедшая неделя была непростой и объем поставляемого топлива в некоторые дни не достигал и 800 тонн.

Несколько дней у нас были поставки меньше 800 тонн при минимуме в 900. В переговорах с топливными компаниями нам удалось выйти на 1000+ тонн бензина в день. Рассчитываем, что эту планку будем удерживать, но, конечно, планируем очень осторожно пишет Абрамова

Врио главы Удмуртии добавила, что все компании нарастили объемы и что увеличенные поставки на север продолжаются. Она также обратила внимание на обращения из Вавожа и Дебес и призвала министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева посмотреть, что можно сделать.