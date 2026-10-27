В Томской области сняли все ограничения на продажу топлива В Томской области полностью отменили ограничения на продажу топлива

Москва27 окт Вести.Автомобилисты Томской области снова могут заправляться без ограничений и покупать бензин в сертифицированную тару. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Василий Потемкин в своем Telegram-канале.

По его словам, положительной динамики на топливном рынке региона удалось достичь благодаря слаженной работе региональной власти, муниципалитетов и нефтяных компаний. В настоящее время все основные виды моторного топлива имеются в наличии.

В регионе полностью сняты все ограничения по лимитам продажи в одни руки, а также на отпуск в сертифицированную тару сказано в сообщении

Правительство региона продолжает мониторинг ситуации и готово оперативно реагировать на изменения конъюнктуры топливного рынка.