В Кировской области отменили продажу топлива по номерам машин

В Кировской области стабилизировалась ситуация с топливом - ограничения сняты В Кировской области отменили продажу топлива по номерам машин

Москва3 авг Вести.С понедельника, 3 августа, в Кировской области отменена продажа топлива в зависимости от номеров автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в мессенджере MAX.

С сегодняшнего дня мы отменили отпуск топлива по номерам машин написал Александр Соколов

Он отметил, что ситуация пришла в норму - в выходные дни очередей на автозаправках в Кирове не наблюдалось. Ежедневные объемы поставок топлива увеличиваются, на нефтебазах сохраняется необходимый запас.

Губернатор поблагодарил жителей за выдержку и достойное поведение. По его словам, за это время не случилось ни одного конфликта, люди помогали друг другу.

Отдельную благодарность глава региона выразил сотрудникам полиции, Росгвардии, волонтерам, бизнесу, который в жару снабжал автовладельцев бесплатной водой, а также работникам АЗС и кировской нефтебазы.

В ближайшие дни планируется провести мероприятие в благодарность всем участникам стабилизации ситуации, добавил губернатор.

Соколов подчеркнул, что кировчане умеют справляться с трудностями, и этот кризис показал способность региона решать сложные задачи.