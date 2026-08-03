Москва3 авгВести.С понедельника, 3 августа, в Кировской области отменена продажа топлива в зависимости от номеров автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в мессенджере MAX.
С сегодняшнего дня мы отменили отпуск топлива по номерам машиннаписал Александр Соколов
Он отметил, что ситуация пришла в норму - в выходные дни очередей на автозаправках в Кирове не наблюдалось. Ежедневные объемы поставок топлива увеличиваются, на нефтебазах сохраняется необходимый запас.
Губернатор поблагодарил жителей за выдержку и достойное поведение. По его словам, за это время не случилось ни одного конфликта, люди помогали друг другу.
Отдельную благодарность глава региона выразил сотрудникам полиции, Росгвардии, волонтерам, бизнесу, который в жару снабжал автовладельцев бесплатной водой, а также работникам АЗС и кировской нефтебазы.
В ближайшие дни планируется провести мероприятие в благодарность всем участникам стабилизации ситуации, добавил губернатор.
Соколов подчеркнул, что кировчане умеют справляться с трудностями, и этот кризис показал способность региона решать сложные задачи.