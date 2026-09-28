В Самарской области снимут ограничения на розничную продажу топлива

Ограничения на продажу топлива в розницу снимут в Самарской области В Самарской области снимут ограничения на розничную продажу топлива

Москва28 сен Вести.В Самарской области снимут ограничения на продажу топлива в розницу на фоне стабилизации ситуации.

Такое поручение дал губернатор региона Вячеслав Федорищев после доклада врио министра промышленности и торговли области Дениса Гуркова на оперативном совещании Правительства, сообщает ГТРК "Самара".

Гурков назвал обстановку на АЗС региона стабильной.

Текущие ограничения действуют до 30 сентября сказано в публикации

По словам Гуркова, на всех станциях сформированы запасы топлива, а бензин АИ-92 находится в наличии.