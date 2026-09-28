Москва28 сенВести.В Самарской области снимут ограничения на продажу топлива в розницу на фоне стабилизации ситуации.
Такое поручение дал губернатор региона Вячеслав Федорищев после доклада врио министра промышленности и торговли области Дениса Гуркова на оперативном совещании Правительства, сообщает ГТРК "Самара".
Гурков назвал обстановку на АЗС региона стабильной.
Текущие ограничения действуют до 30 сентябрясказано в публикации
По словам Гуркова, на всех станциях сформированы запасы топлива, а бензин АИ-92 находится в наличии.