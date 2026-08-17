Отпуск топлива по лимиту на АЗС Самарской области продлевается на две недели

В Самарской области бензин разрешили отпускать в канистры Отпуск топлива по лимиту на АЗС Самарской области продлевается на две недели

Москва17 авг Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о продлении лимитов по отпуску топлива на две недели.

На две недели продлеваем временные лимиты по отпуску топлива на автозаправках Самарской области написал он в мессенджере MAX

Вместе с тем частично снимаются ограничения на продажу бензина в канистры – не более 10 литров в одни руки.

Региональный Минпромторг продолжит ежедневно мониторить ситуацию на АЗС. Уполномоченные ведомства будут находиться в постоянном контакте с поставщиками топлива, а также следить за тем, чтобы на независимых АЗС не произошло необоснованного роста цен.

Губернатор попросил членов правительства области не поддаваться на провокации, а пытающимся заниматься дестабилизацией общества заявил: "У вас ничего не получится".