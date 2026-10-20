В Липецкой области сняли все ограничения на продажу бензина

Ограничения на продажу бензина в Липецкой области отменили В Липецкой области сняли все ограничения на продажу бензина

Москва20 окт Вести.В Липецкой области с 21 октября полностью отменяются все ограничения на заправку автомобилей, а также снимается запрет на продажу топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

С завтрашнего дня, 21 октября, снимаем все ограничения на заправку автомобилей в Липецкой области. Отменяем правило "чет-нечет", лимиты отпуска бензина и запрет на заправку в канистры. Со стороны правительства области больше никаких дополнительных ограничений для автомобилистов не будет написал глава региона

При этом сети АЗС смогут самостоятельно регулировать объемы продажи топлива на отдельных станциях в зависимости от запасов и графиков поставок.

Артамонов выразил уверенность, что возвращаться к ограничениям больше не придется.