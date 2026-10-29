"Известия": ограничения на продажу топлива на АЗС отменены в 15 регионах РФ

СМИ: ограничения на продажу топлива на АЗС отменены в 15 регионах России "Известия": ограничения на продажу топлива на АЗС отменены в 15 регионах РФ

Москва29 окт Вести.В 15 российских регионах в октябре отменили ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на свои подсчеты.

По данным издания, в настоящее время водители могут свободно заправляться в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Томской и Владимирской областях, а также в Красноярском крае, на Ставрополье, в Карелии, в Мордовии, в Севастополе и в Крыму.

В материале сказано, что ситуация с наличием бензина в целом улучшается, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) быстрее завершают ремонтные работы и усиливают свою защиту.

Снижение цен Росстат зафиксировал более чем в 50 регионах на неделе с 20 по 26 октября говорится в публикации

Издание пишет, что в Госдуме отметили - стабилизации ситуации способствовали меры, которые были приняты властями. Вместе с тем, как сказано в материале, эксперты полагают, что серьезного снижения цены топлива в рознице ожидать не стоит.

Вместе с тем, несмотря на подсчеты издания, регионов, где отменены ограничения, может быть больше. Так, 28 октября губернатор Архангельской области Александр Цыбульский также сообщал о снятии введенных ограничений на продажу бензина на АЗС.