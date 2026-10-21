Ограничения на продажу топлива начали снимать в Воронежской области АЗС в Воронежской области начали снимать ограничения на продажу топлива

Москва21 окт Вести.Автозаправки в Воронежской области начали постепенно снимать ограничения на продажу бензина, при этом средняя цена на топливо не изменилась. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на утро 21 октября, АИ-92 продавали более 84% АЗС, АИ-95 – свыше 76%. Дизельное топливо стабильно предлагают более 90% региональных автозаправок.

У двух крупнейших федеральных сетей ограничения при отпуске АИ-95 в один бак остаются на уровне 30–40 литров в городах и 50 литров на трассе. При этом бензин марки АИ-92 на одной из этих сетей можно заправить сразу до 50 литров. В тару потребителя отпуск топлива такими компаниями пока ограничен говорится в сообщении

Еще у одной федеральной сети продажа двух популярных марок бензина ограничен 50 литрами на бак. Вместе с тем две межрегиональные сети сняли ограничения на продажу бензина. У региональных поставщиков каких-либо ограничений при продаже любого вида топлива тоже нет.

При этом средняя цена топлива в крупнейших федеральных сетях практически не меняется. У местных поставщиков стоимость топлива за сутки уменьшилась более чем на рубль по каждой марке бензина, но все еще существенно превышает цену на АЗС большинства федеральных сетей, добавили в кабмине.