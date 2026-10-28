В Пензенской области сняли ограничения на продажу топлива

В Пензенской области сняли ограничения на продажу бензина и дизельного топлива В Пензенской области сняли ограничения на продажу топлива

Москва28 окт Вести.В среду 28 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил на заседании правительства об отмене ограничений на продажу бензина и дизельного топлива. Информация об этом опубликована на его странице в мессенджере MAX.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря поддержке российского правительства и во взаимодействии с отраслевыми компаниями.

Приняли решение отменить действующие в регионе ограничения по объему продажи бензина и дизельного топлива сказано в публикации

По словам Мельниченко, несмотря на то, что большинство АЗС обеспечены основными видами бензина и дизельным топливом, в регионе по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности.