Москва28 октВести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о снятии ранее введенных ограничений на продажу бензина на АЗС.
Глава региона отметил, что ситуация с обеспечением региона топливом стабилизировалась.
На заседании оперативного штаба приняли решение отменить лимит в 40 литров на один автомобиль и запрет на отпуск бензина в канистры на заправках "Лукойла", "Роснефти" и "Татнефти". При принятии решения учли и обращения нефтяных компанийуточняется в сообщении в Telegram-канале
Изменения вступят в силу после официального опубликования.
Оперативный штаб при этом продолжает работу. Власти будут отслеживать поставки и наличие топлива на заправках региона.