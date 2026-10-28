В Архангельской области сняли ограничения на отпуск бензина

В Архангельской области сняли ограничения на продажу топлива на АЗС В Архангельской области сняли ограничения на отпуск бензина

Москва28 окт Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о снятии ранее введенных ограничений на продажу бензина на АЗС.

Глава региона отметил, что ситуация с обеспечением региона топливом стабилизировалась.

На заседании оперативного штаба приняли решение отменить лимит в 40 литров на один автомобиль и запрет на отпуск бензина в канистры на заправках "Лукойла", "Роснефти" и "Татнефти". При принятии решения учли и обращения нефтяных компаний уточняется в сообщении в Telegram-канале

Изменения вступят в силу после официального опубликования.

Оперативный штаб при этом продолжает работу. Власти будут отслеживать поставки и наличие топлива на заправках региона.