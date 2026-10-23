В Карелии сняли ограничения на продажу бензина на АЗС "Роснефть" Парфенчиков: "Роснефть" снимает ограничения на отпуск бензина в Карелии

Москва23 окт Вести.В Карелии сняты ограничения на продажу бензина на автозаправках "Роснефти", сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Вслед за компанией "Лукойл" нам удалось договориться и с "Роснефтью", которая с сегодняшнего дня снимает все лимиты на отпуск топлива на своих АЗС в Карелии. Разрешена также продажа бензина в канистры и другую тару написал руководитель региона в мессенджере МАХ

В четверг, 22 октября, вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором отметил положительную динамику. В частности, благодаря ранее принятым мерам удалось увеличить производство топлива и формирования запасов. Причем, речь идет как о дизеле, так и о бензине.