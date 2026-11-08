В Карелии вновь введены временные ограничения на продажу топлива На заправках "Роснефти" в Карелии вновь ограничили продажу топлива

Москва8 ноя Вести.На заправках "Роснефти" в Карелии вернули ограничения на продажу топлива, которые сняли в конце октября. Об этом сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

Принято решение о введении временных ограничений на автозаправочных станциях "Роснефти". Бензин: до 30 литров в городах и до 50 литров — на трассах. Дизельное топливо: до 50 литров, а на скоростных колонках для грузового транспорта — до 200 литров. Временная мера: полностью приостанавливается отпуск топлива в канистры написал глава региона в своем Telegram-канале

Он добавил, что такие меры являются необходимыми, хотя и могут создать неудобства для граждан республики. По его словам, сейчас в качестве главных задач стоит обеспечение равномерного распределения топлива.

Ситуация на контроле местного правительства.