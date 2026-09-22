В Калужской области вернут систему чет-нечет при продаже бензина

Систему чет-нечет вернут в Калужской области В Калужской области вернут систему чет-нечет при продаже бензина

Москва22 сен Вести.В Калужской области с 23 сентября топливо будет продаваться по системе чет-нечет из-за локальных логистических сбоев в поставках на ряд АЗС. Об этом в своем канале MAX сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что отпуск бензина разрешен только в бак.

Сейчас фиксируем локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Вернулись очереди. Это вызывает справедливое недовольство. Чтобы минимизировать неудобства, решением оперативного штаба с 23 сентября вновь вводим временные ограничения сказано в сообщении

В регионе ведется работа для стабилизации поставок бензина, в частности, используются дополнительные возможности по увеличению поставок бензина из Белоруссии, добавил Шапша.

Система чет-нечет в Калужской области была отменена 1 сентября.