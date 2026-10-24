Власти Карелии объявили о полном снятии ограничений на продажу топлива

В Карелии сняты все лимиты на продажу топлива Власти Карелии объявили о полном снятии ограничений на продажу топлива

Москва24 окт Вести.В Республике Карелия отменены все имевшиеся ранее ограничения на реализацию топливной продукции. Об этом стало известно из публикации республиканского главы Артура Парфенчикова.

Лимиты перестали действовать на территории Карелии с 24 октября.

Полностью снимаем ограничения на всех заправках республики. Заправлять топливо в канистры и любую другую тару также можно написал он в национальном мессенджере

Он отметил, что подобное решение было принято на фоне положительной динамики в стране. Ситуация с топливом в Карелии также стабилизировалась.