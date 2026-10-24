Москва24 октВести.В Республике Карелия отменены все имевшиеся ранее ограничения на реализацию топливной продукции. Об этом стало известно из публикации республиканского главы Артура Парфенчикова.
Лимиты перестали действовать на территории Карелии с 24 октября.
Полностью снимаем ограничения на всех заправках республики. Заправлять топливо в канистры и любую другую тару также можнонаписал он в национальном мессенджере
Он отметил, что подобное решение было принято на фоне положительной динамики в стране. Ситуация с топливом в Карелии также стабилизировалась.