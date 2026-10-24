В Мордовии приостановили все ограничения на продажу бензина

Ограничения на продажу топлива в Мордовии приостановили В Мордовии приостановили все ограничения на продажу бензина

Москва24 окт Вести.В Мордовии с 25 октября приостанавливаются все ограничения на продажу бензина, в том числе лимит по количеству литров. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

С 25 октября 2026 года в Мордовии приостанавливаются ограничения на отпуск топлива, действовавшие ранее: лимит по количеству литров и система чет/нечет, разрешается отпуск в канистры сказано в сообщении

Здунов отметил, что ситуация на топливном рынке республики стабилизировалась.

Ограничения на продажу топлива в Мордовии были введены в июле этого года. На один легковой автомобиль разрешалось отпускать 20 литров бензина и 60 литров дизтоплива, на грузовой – 300 литров. Заправка в канистры запретили. Также действовала система "чет-нечет".