В Тамбовской области приостановили систему продажи топлива "чет-нечет" Систему продажи топлива "чет-нечет" приостановили в Тамбовской области

Москва22 окт Вести.В Тамбовской области приостанавливается система продажи бензина на АЗС "чет-нечет", с 23 октября автовладельцы смогут свободно покупать топливо, независимо он первой цифры госномера. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.

Он отметил, что в регионе удалось стабилизировать поставки бензина и дизтоплива на автозаправки.

Принято решение приостановить регламент продажи топлива "чет-нечет" на большинстве сетевых автозаправочных станций ПАО "НК Роснефть" и ПАО "Лукойл". С 23 октября приобрести бензин и дизтопливо можно независимо от даты и первой цифры регистрационного знака транспортного средства сказано в сообщении

Вместе с тем система продолжит действовать на трех АЗС "Роснефти" в Жердевке, рабочем поселке Мордово и на 137-м километре автодороги Воронеж – Тамбов.

При этом сохраняются ограничения по объемам отпуска топлива на сетевых заправках "Роснефти" и "Лукойла", добавил Первышов.