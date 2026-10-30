В Оренбургской области отменили заправку по четным и нечетным числам

Заправку по четным и нечетным числам отменили в Оренбургской области В Оренбургской области отменили заправку по четным и нечетным числам

Москва30 окт Вести.С сегодняшнего дня в Оренбургской области отменяется правило заправки топлива на АЗС по четным и нечетным числам, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в MAX.

По его словам, принятые ранее меры сработали, и ситуация с топливом становится спокойнее благодаря перераспределению транспортных потоков и всей логистики по завозу топлива в область в целом.

С сегодняшнего дня отменяем правила заправки по четным и нечетным числам, снова можно набирать топливо в канистры говорится в публикации

Однако остается ограничение на заправку: не более 50 литров в городе, 200 – на трассе, проинформировал Солнцев.

Губернатор также не исключил, что обстановка в любой момент может измениться, и придется снова вернуться к прежнему режиму.