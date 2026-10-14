Москва14 октВести.Отменены ограничения по отпуску топлива на АЗС "Газпромнефть", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в MAX.
Он пояснил, что с сегодняшнего дня, 14 октября, автозаправочные станции федеральной сети на территории региона возвращаются к привычному режиму работы.
Ограничения по отпуску топлива на АЗС "Газпромнефть" в Тюменской области отменены. … Снова действует постоплата и убираются лимитыговорится в публикации
Превентивные меры были введены в конце июня с целью не допустить ажиотажного спроса, напомнил глава региона.
Ранее сегодня сообщалось, что лимиты на продажу бензина сняли на АЗС "Газпромнефти" в Новосибирской области.