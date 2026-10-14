В Новосибирской области сняли лимиты на продажу бензина на АЗС "Газпромнефти"

Лимиты на продажу бензина сняли на АЗС "Газпромнефти" в Новосибирской области В Новосибирской области сняли лимиты на продажу бензина на АЗС "Газпромнефти"

Москва14 окт Вести.Сняты ограничения на отпуск топлива на сети АЗС "Газпромнефть", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области в MAX.

Это решение было принято на очередном заседании штаба по топливообеспечению региона.

Отмечу снятие лимитов на отпуск автомобильных бензинов на сети АЗС "Газпромнефть" и возврат постоплаты на всех АЗС сети сообщил руководитель штаба – заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов

По его словам, также принято решение о возобновлении поставок топлива на автоматические АЗС: они будут вводиться в работу по мере завоза бензина и дизеля.

Кроме того, обслуживающие спецтехнику заправочные станции возвращаются в обычный режим работы, проинформировал Клемешов.

При этом он подчеркнул, что ситуация с топливообеспечением региона по-прежнему находится на контроле оперативного штаба.