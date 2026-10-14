Москва14 октВести.Сняты ограничения на отпуск топлива на сети АЗС "Газпромнефть", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области в MAX.
Это решение было принято на очередном заседании штаба по топливообеспечению региона.
Отмечу снятие лимитов на отпуск автомобильных бензинов на сети АЗС "Газпромнефть" и возврат постоплаты на всех АЗС сетисообщил руководитель штаба – заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов
По его словам, также принято решение о возобновлении поставок топлива на автоматические АЗС: они будут вводиться в работу по мере завоза бензина и дизеля.
Кроме того, обслуживающие спецтехнику заправочные станции возвращаются в обычный режим работы, проинформировал Клемешов.
При этом он подчеркнул, что ситуация с топливообеспечением региона по-прежнему находится на контроле оперативного штаба.