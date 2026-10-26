Москва26 октВести.В Башкирии снова действуют обычные правила заправки - топливо разрешили заливать в канистры и другие емкости. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.
Отмечается, что крупные сети АЗС также сняли ограничения по объему продажи бензина и дизеля.
На оперативном совещании в правительстве Хабиров подчеркнул, что на топливном рынке страны в целом наблюдается положительная динамика.
В республике ситуация тоже достаточно стабилизировалась. По факту мы видим и очереди небольшиецитирует слова Радия Хабирова РБК
Глава Башкирии выразил благодарность нефтяным компаниям, руководителям автозаправочных станций, а также Министерству обороны России и отряду "БАРС", которые обеспечивают защиту топливных объектов от террористических атак.
Временные ограничения в 30 литров на машину и запрет на продажу бензина в канистры были введены в Башкирии в июне - тогда в регионе сложилась сложная ситуация с топливообеспечением.