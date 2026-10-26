В Башкирии отменили ограничения на продажу топлива в канистры

Власти Башкирии сообщили об отмене лимитов на заправку бензина В Башкирии отменили ограничения на продажу топлива в канистры

Москва26 окт Вести.В Башкирии снова действуют обычные правила заправки - топливо разрешили заливать в канистры и другие емкости. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

Отмечается, что крупные сети АЗС также сняли ограничения по объему продажи бензина и дизеля.

На оперативном совещании в правительстве Хабиров подчеркнул, что на топливном рынке страны в целом наблюдается положительная динамика.

В республике ситуация тоже достаточно стабилизировалась. По факту мы видим и очереди небольшие цитирует слова Радия Хабирова РБК

Глава Башкирии выразил благодарность нефтяным компаниям, руководителям автозаправочных станций, а также Министерству обороны России и отряду "БАРС", которые обеспечивают защиту топливных объектов от террористических атак.

Временные ограничения в 30 литров на машину и запрет на продажу бензина в канистры были введены в Башкирии в июне - тогда в регионе сложилась сложная ситуация с топливообеспечением.