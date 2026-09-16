Альтернатива для автомобилистов: на ряде АЗС Поморья появился бензин АИ-98

Альтернатива для автомобилистов: на ряде АЗС Поморья появился бензин АИ-98 Альтернатива для автомобилистов: на ряде АЗС Поморья появился бензин АИ-98

Москва16 сен Вести.На пяти АЗС Архангельска и Северодвинска с 16 сентября началась продажа бензина АИ-98, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

С учетом сохраняющейся непростой ситуации с поставками АИ-95 более высокооктановый бензин на время станет дополнительной альтернативой для автомобилистов написал он в мессенджере MAX

Что касается стоимости топлива на независимых заправках, которых в регионе более 60, власти принимают меры к их ограничению.

По информации Цыбульского, правительство Архангельской области начало подписывать с владельцами соглашения о добровольном ограничении рентабельности.

Если говорить проще, владельцы АЗС добровольно соглашаются ограничить свою наценку на бензин пояснил глава региона

Он подчеркнул, что в результате принятых мер объемы реализации топлива в регионе уже выросли, а очереди на АЗС сократились.

Помимо всего прочего, продолжается работа, направленная на увеличение поставок топлива в Поморье.