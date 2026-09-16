Москва16 сенВести.На пяти АЗС Архангельска и Северодвинска с 16 сентября началась продажа бензина АИ-98, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
С учетом сохраняющейся непростой ситуации с поставками АИ-95 более высокооктановый бензин на время станет дополнительной альтернативой для автомобилистовнаписал он в мессенджере MAX
Что касается стоимости топлива на независимых заправках, которых в регионе более 60, власти принимают меры к их ограничению.
По информации Цыбульского, правительство Архангельской области начало подписывать с владельцами соглашения о добровольном ограничении рентабельности.
Если говорить проще, владельцы АЗС добровольно соглашаются ограничить свою наценку на бензинпояснил глава региона
Он подчеркнул, что в результате принятых мер объемы реализации топлива в регионе уже выросли, а очереди на АЗС сократились.
Помимо всего прочего, продолжается работа, направленная на увеличение поставок топлива в Поморье.