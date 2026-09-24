Независимые АЗС стали зарабатывать на бензине до 7 рублей с литра Независимые АЗС зарабатывают на бензине до 7 рублей с литра

Москва24 сен Вести.За последние четыре месяца маржинальность независимых АЗС в России продемонстрировала рост, однако показатели варьируются в зависимости от вида топлива. По данным "ОМТ Консалт", наиболее заметная динамика наблюдается в сегменте АИ-95: прибыль с литра выросла на 29,5% и достигла 6,89 рубля, сообщают "Известия".

В июле по бензину АИ-92 маржа доходила до 7,82 рубля за литр, но к сентябрю упала до 3,43 рубля за литр. При этом дизельное топливо показало самый значительный рост — на 57,3%, до 6,12 рубля за литр.

В 2025 году с июня маржинальность бензинов всех видов, наоборот, снижалась, став отрицательной к сентябрю — продажа одного литра бензина приносила заправкам убыток в 2,14 рубля. Однако продажи дизеля все же были прибыльными. АЗС на каждом литре получали по 6,68 рубля дохода.

Топливный бизнес является сезонным, и в летний период маржинальность от продажи горючего обычно падает. По словам генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, как правило, в периоды высоких доходов владельцы заправок накапливают ресурсы, которые расходуются летом в периоды убытков.

Большинство сетей АЗС, не принадлежащих нефтяным компаниям, закупают топливо для продажи на бирже или по прямым мелкооптовым договорам. Снижение маржинальности летом обычно происходило из-за роста оптовых цен.

Ранее сообщалось, что цены на бензин снизились с 15 по 21 сентября в 25 регионах России. Так, бензин в Крыму подешевел на 5,03%, на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Новосибирской области - на 2%.