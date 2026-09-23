Росстат: цены производителей на бензин выросли на 2,9% в августе

Бензин продолжает дорожать у производителей Росстат: цены производителей на бензин выросли на 2,9% в августе

Москва23 сен Вести.Цены производителей на бензин в России в августе выросли на 2,9% по сравнению с июлем, сообщил Росстат.

Таким образом, рост цен производителей на бензин продолжается шестой месяц подряд. В июле показатель увеличился на 4,7%, в июне – на 6,9%, в мае – на 2,5%.

В апреле бензин подорожал на 6,1%, а в марте рост составил 10,4%. В феврале цены увеличились на 4,8%, тогда как в январе снизились на 18,3%.

По итогам января-августа 2026 года цены промышленных производителей на бензин в России выросли на 18,2%.

Ранее стало известно, что объем госзакупок бензина и дизельного топлива в России за аналогичный период вырос на 30%. Он достиг 289 миллиардов рублей.