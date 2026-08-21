Раскрыта схема мошенничества с продажей топлива Выявлена новая схема мошенничества с продажей топлива по заниженным ценам

Москва21 авг Вести.Мошенники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, на которых предлагается купить топливо по ценам ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИБ-компании F6.

Там пояснили, что от имени вымышленного бренда "Топливо24" аферисты предлагают приобрести любой вид топлива, включая бензин, газ и дизельное топливо, по ценам на 20-30% ниже обычных.

Злоумышленники размещают предложения о продаже товаров по низким ценам, через фишинговые сайты похищают у покупателей данные их банковских карт, а затем и деньги говорится в сообщении

На сайте, созданном злоумышленниками в доменной зоне .shop для обмана пользователей, бензин АИ-92 предлагали по 52,5 рубля за литр; АИ-95 – по 55,9; АИ-98 – по 59 рублей, дизельное топливо – по 58,5 рубля.

По данным аналитиков, с 15 по 20 августа аферисты похитили у пользователей больше 3,7 млн рублей. При этом средняя сумма списаний составила 9,8 тысячи рублей.

Специалисты по компьюетрной безопасности также рассказали, что ссылки на фейковые ресурсы распространялись через профильные чаты, соцсети, рекламные объявления и комментарии в новостных каналах мессенджеров.

При этом злоумышленники могли маскироваться под бренды девяти федеральных сетей АЗС.