В Крыму 280 тонн топлива поступит в продажу по сниженной цене

В Крыму в продажу поступило более 280 тонн топлива по сниженным ценам В Крыму 280 тонн топлива поступит в продажу по сниженной цене

Москва13 сен Вести.В Крыму днем 13 сентября на 90 автозаправках будет продаваться бензин и дизтопливо по сниженным ценам, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Сегодня на 90 АЗС Крыма организована реализация топлива по сниженным ценам. Всего в розничную сеть направлено 284 тонны топлива сказано в сообщении

Так, с 08.00 мск 125 тонн АИ-92 доступно на 44 АЗС сети "АТАН". С 18.00 мск реализация топлива начнется на 46 АЗС сети "ТЭС". Бензин АИ-95 будет доступен на 34 станциях, 90 тонн дизель — на 36 станциях.

Гоцанюк добавил, что информация о наличии топлива на крымских заправках размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики республики.