В Крыму на АЗС малых сетей поступит в продажу Аи-95 по по субсидированной цене

Аксёнов рассказал о продаже бензина Аи-95 в Крыму по субсидированной цене В Крыму на АЗС малых сетей поступит в продажу Аи-95 по по субсидированной цене

Москва7 сен Вести.В Крыму автозаправочные станции малых сетей начнут отпускать бензин Аи-95 стоимостью по 100 рублей за литр с 9 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Продолжается реализация бензина АИ-95 на автозаправочных комплексах ТЭС и АТАН по цене 100 рублей за литр. С завтрашнего дня – с 8.00 и с 18.00. Начиная с 9 сентября объем этой марки топлива у данных операторов несколько снизится, при этом 95-й бензин по такой цене будет в наличии на АЗС малых сетей написал Аксёнов в мессенджере МАХ

Он добавил, что дизельное топливо должно поступить на реализацию уже сегодня, а с 8 сентября в продаже появится Аи-92.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что ситуация с топливом в Республике Крым улучшается, однако говорить о том, что проблема полностью решена, пока не приходится.