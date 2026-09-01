Развожаев: в Севастополь начало поступать топливо не дороже 100 рублей

В Севастополь начало поступать субсидированное топливо не дороже 100 рублей Развожаев: в Севастополь начало поступать топливо не дороже 100 рублей

Москва1 сен Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что 1 сентября в город начало поступать субсидированное топливо.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС "ТЭС" и "АТАН" продается не больше чем за сто рублей за литр.

Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топлива отмечается в сообщении в мессенджере MAX

АИ-92 и АИ-95 продолжают реализовываться по QR-кодам, так как объемы поставок все еще ограничены.

Вся оперативная информация о наличии бензина будет публиковаться в официальном аккаунте Правительства Севастополя, отметил глава города.