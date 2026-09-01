Москва1 сенВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что 1 сентября в город начало поступать субсидированное топливо.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС "ТЭС" и "АТАН" продается не больше чем за сто рублей за литр.
Продолжаем также работу по снижению стоимости дизельного топливаотмечается в сообщении в мессенджере MAX
АИ-92 и АИ-95 продолжают реализовываться по QR-кодам, так как объемы поставок все еще ограничены.
Вся оперативная информация о наличии бензина будет публиковаться в официальном аккаунте Правительства Севастополя, отметил глава города.