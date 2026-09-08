Помощник главы Крыма Курлаева рассказала о ситуации с бензином на полуострове Курлаева: бензин в Крыму начинает постепенно появляться для продажи на малых АЗС

Москва8 сен Вести.Ситуация с топливом в Крыму сейчас выходит для местных властей на первый план, сегодня регион испытывает дефицит в бензине марки АИ-95. Об этом помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, с завтрашнего дня на полуострове обещают понижение стоимости бензина марки АИ-92, а также дизельного топлива. Кроме того, АИ-95 начнет появляться на небольших автозаправках.

92-й тоже завтра появится на заправках уже, как обещают, ниже 100 рублей… Опять-таки на всех не хватает, потому что бензина и топлива еще мало. Дизель тоже подешевеет до 100 рублей его обещают, или по 100 рублей – критическая точка. Будем смотреть, потому что пока еще ситуация у нас держится, но уже бензин появляется в такой продаже рассказала Курлаева

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжает действовать ограничение продажи бензина из-за отсутствия топлива в полном объеме. На полуострове действует ограничение – 20 литров на одну машину.