В Архангельск направлены бензовозы и вагоны с топливом Цыбульский: в Архангельск идут бензовозы и вагоны с дизтопливом

Москва6 июл Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в MAX, что в регион направляются бензовозы с бензином АИ-95 и вагоны с дизельным топливом.

По его словам, в ближайшие два дня топливо начнет поступать на АЗС.

Также по железной дороге в регион направлены еще девять вагонов с АИ-95. Их прибытие ожидаем к концу недели, после чего топливо будет оперативно направлено на автозаправочные станции сказал глава субъекта

В настоящее время в регион уже прибыли 7 вагонов с АИ-92, сейчас идет их разгрузка и поставка топлива на АЗС. Еще три вагона находятся в пути, кроме того, в Архангельск направляются четыре вагона с дизельным топливом.

Ситуация с топливоснабжением находится на контроле оперативного штаба.