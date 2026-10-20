В Севастополе отменили все ограничения на продажу топлива на заправках "ТЭС"

В Севастополе сняли ограничения при заправке на всех АЗС сети "ТЭС" В Севастополе отменили все ограничения на продажу топлива на заправках "ТЭС"

Москва20 окт Вести.Власти Севастополя отменили все ограничения на покупку топлива на всех автозаправках сети "ТЭС", бензин всех марок доступен в свободной продаже. Об этом сообщили в правительстве города.

На всех АЗС "ТЭС" с 00.00 бензин всех марок доступен в свободной продаже. Без лимитов и ограничений — при наличии. Доступны три вида субсидированного топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо – по цене не выше 100 рублей за литр говорится в сообщении

Отмечается, что онлайн-карта топлива теперь работать не будет, поскольку ее функционирование возможно только при условии продажи бензина по QR-кодам.