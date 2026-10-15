Развожаев объявил об отмене QR-кодов для покупки топлива в Севастополе

В Севастополе отменяют QR-коды для покупки бензина Развожаев объявил об отмене QR-кодов для покупки топлива в Севастополе

Москва15 окт Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что система QR-кодов при покупке топлива в городе отменяется с 16 октября.

С завтрашнего дня отменяем систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже – при наличии написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что цена топлива будет не выше 100 рублей за литр. Для покупки бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива продолжает действовать лимит. На разных АЗС он составит от 20 до 30 литров. При этом премиальные марки топлива можно будет приобрести без ограничений.

Заправка в канистры доступна не на всех заправках, она ограничена 20 литрами, добавил Развожаев.