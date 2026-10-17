Москва17 окт Вести.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью ИС "Вести" рассказал, что власти поддерживают экспортный потенциал региона и намерены искать новые рынки сбыта за рубежом.

Мы работаем с Российским экспортным центром, и у нас есть экспортное сопровождение контрактов, которое предусматривает компенсацию по логистике. Но важно открыть новые ниши, рынки. И здесь мы активны, с точки зрения бизнес-миссии, на Ближнем Востоке и в Средней Азии отметил губернатор

Так, по его словам, пермское предприятие по производству электрозарядных станций рассчитывает за счет новой площадки расширить мощности и развивать экспорт, помимо стран СНГ, в Индию и Африку.