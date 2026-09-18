Пермскому бизнесу, пострадавшему от атак на маркетплейсы, дадут льготные займы Пермские власти зарезервировали на поддержку пострадавшего бизнеса 250 млн руб.

Москва18 сен Вести.Власти Пермского края окажут помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за атак на склады маркетплейсов, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Приняли уже 42 заявки от пермских предпринимателей на льготные займы на сумму 83 млн рублей. Всего на поддержку зарезервировали 250 млн рублей написал он в мессенджере MAX

Глава края уточнил, что производственные компании могут получить до 5 миллионов рублей под 1% годовых, торговые – до 1 миллиона под 10,5%.

Кроме того, бизнесу предоставят отсрочку: первые полгода – без платежей, следующие полгода – только проценты.

Махонин заверил, что власти помогут сохранить бизнес предпринимателям, потерявшим товар и испытывающим финансовые трудности.