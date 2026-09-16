Москва16 сенВести.В Кировской области организуют горячую линию и комплекс мер поддержки для организаций и предпринимателей, чей бизнес понес убытки в результате атак БПЛА на объекты Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов.
По данным ФНС России, этими мерами могут воспользоваться около 30 предпринимателей и 300 организаций. Некоторые из них получили ущерб на сотни миллионов рублей.
Такая ситуация показывает, что требуется более жесткое регулирование деятельности маркетплейсов. С одной стороны, они должны уплачивать налоги по месту продажи товаров, то есть в Кировской области. Это десятки миллиардов рублей наших жителей в годотмечается в сообщении в MAX
При этом маркетплейсы обязаны нести полную ответственность за сохранность товаров предпринимателей и в случае повреждений товаров полностью выплачивать компенсацию, подчеркнул глава региона.