Чемезов: интерес к технике РФ за рубежом огромен, портфель заказов рекордный

Чемезов назвал огромным интерес к российской военной технике за рубежом Чемезов: интерес к технике РФ за рубежом огромен, портфель заказов рекордный

Москва24 ноя Вести.Интерес к российской военной технике за рубежом огромен, портфель заказов составляет рекордные 65 млрд долларов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Мы нарастили огромные объемы, поэтому успеваем делать и за рубеж. Интерес к нашей технике там огромный. Портфель заказов уже сейчас – рекордный, около 65 млрд долларов цитирует его агентство

По словам Чемезова, только за первые шесть месяцев 2026 года контрактов на поставку российской техники было заключено больше, чем за весь 2025 год.

Десятки стран уже получили нашу продукцию в этом году подчеркнул он

Глава Ростеха пояснил: такая востребованность российской техники связана с тем, что РФ предлагает оружие, "которое прошло испытания в реальных боевых условиях". Речь идет практически обо всей технике, включая "Панцирь".

Ранее Чемезов озвучил условие запуска нового инвестцикла промышленности в РФ.