Глава "Ростеха": в России нет дефицита каких-либо видов вооружений Чемезов: потребности военного ведомства удовлетворяются в полном объеме

Москва24 ноя Вести.Россия не испытывает дефицита в каких-либо видах вооружений, все потребности Министерства обороны удовлетворяются в полном объеме. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Дефицита каких-либо видов вооружений у нашей страны нет, потребности военного ведомства удовлетворяются в полном объеме сказал Чемезов

По словам главы "Ростеха", подавляющее большинство видов вооружений, которые используются в ходе специальной военной операции (СВО), производится в России. Предприятия госкорпорации, которая является основным производителем вооружений в РФ, работают с максимальной отдачей.

Мы – основные производители вооружения, от нас зависит очень многое, в том числе и победа. Наши предприятия работают с полной отдачей, в 3-4 смены, практически круглосуточно, 24 на 7 отметил Чемезов

Ранее в "Ростехе" рассказали о новых возможностях российских реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Сарма".